L'entraineur hollandais, ancien joueur professionnel n'a connu que les Pays-Bas dans sa carrière, à l'exception d'un passage de deux ans sur le banc du Bayern Munich II. Présent sur celui de l'Ajax depuis 2017, il a mené le club amstellodamois jusqu'à une demi-finale de Ligue des Champions en 2019 ou au titre en 2029 et 2021. Cette saison semble encore très prometteuse pour les Ajacides.

Cependant la belle histoire entre le club et son entraineur devrait se terminer cet été. En effet il aurait d'ores et déjà prévenu sa direction de ses intentions de découvrir autre chose, notamment à l'étranger. Annoncé à Tottenham l'été dernier pour remplacer Mourinho, il est cette fois pressenti du côté de Manchester United à la fin de saison. Le Hollandais souhaite en tout cas démarré sa nouvelle aventure en étant bilingue, c'est pourquoi il aurait commencé à prendre des cours d'anglais selon The Daily Mail.