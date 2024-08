Mercato : personne ne veut aller à Liverpool !

Place forte de la Premier League, Liverpool est aujourd’hui considéré comme l’un des clubs les plus influents de la planète football. En raison de son histoire, de ses titres et des traditions, nombreux sont les joueurs à espérer enfiler, un jour, le maillot des Reds et écouter le mythique «You’ll Never Walk Alone» lorsqu’ils entrent sur le terrain d’Anfield. Ces dernières années, Kenny Dalglish, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah, toujours au club, ont ainsi fait le bonheur de la formation basée dans le Nord-Ouest de l’Angleterre. Une attractivité historique pourtant loin de se confirmer lors de cette fenêtre estivale. Après le départ de Jürgen Klopp et l’arrivée d’Arne Slot sur le banc de l’écurie anglaise, Liverpool - certes entré dans une nouvelle ère - rencontre en effet de nombreuses difficultés sur le marché des transferts…

La donne est simple. En ce 19 août 2024, Liverpool n’a toujours pas engagé la moindre recrue. Une discrétion suscitant logiquement quelques interrogations, qui plus est pour un club européen, ambitionnant de faire la guerre à Manchester City ou encore Arsenal pour le titre en Premier League. Dernièrement, les Reds avaient pourtant avancé leurs pions pour un certain Martin Zubimendi (25 ans), actuellement sous les couleurs de la Real Sociedad. Oui mais voilà, si Relevo affirmait que les hautes sphères liverpuldiennes étaient disposées à payer les 60 M€ de la clause libératoire du milieu de terrain, l’intéressé a finalement décidé de recaler cette approche et donc de rester au Pays basque. Très discret dans le sens des arrivées, Liverpool doit, par ailleurs, gérer plusieurs dossiers chauds, à savoir sécuriser l’avenir de trois éléments incontournables de l’ère Klopp : Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk.

Arne Slot donne le ton pour la fin du mercato !

Pour le premier cité, son avenir s’inscrit toujours en pointillé sur les bords de la Mersey. En fin de contrat dans un an, l’attaquant égyptien ne sait pas de quoi son futur sera fait. Pour rappel, si les dirigeants de Liverpool sondent le marché à la recherche de son successeur, une vente du Pharaon n’est pas encore à l’ordre du jour, et ce malgré les offres émanant d’Arabie saoudite. Dans la même situation contractuelle que son coéquipier, «TAA» est lui aussi régulièrement annoncé sur le départ. Pour autant, si le Britannique figure dans le viseur du Real Madrid, les Reds espèrent, quant à eux, prolonger son bail. Enfin et en dépit des nombreuses spéculations autour de son avenir qui inquiètent les Scousers, Virgil van Dijk - disposant de la pleine confiance de son nouveau coach - a lui laissé entendre qu’il souhaitait prolonger le plaisir au sein du club de la Merseyside.

Si Liverpool est donc en passe de sécuriser ses principaux cadres - bien que Luis Diaz soit de son côté associé à un intérêt de Manchester City - la fin du mercato estival pourrait également permettre aux Reds de venir renforcer un collectif déjà performant. Interrogé à ce sujet après sa première réussie sur la pelouse d’Ipswich (2-0), Arne Slot a d’ailleurs confirmé sa volonté de voir certains renforts débarquer si une opportunité se présentait : «je crois que notre effectif est vraiment solide et qu’il n’est pas facile de trouver des joueurs capables de nous renforcer. Zubimendi en faisait partie, oui… mais malheureusement, il a décidé de ne pas venir et nous passons à autre chose. Nous avons de nombreux bons joueurs… si nous pouvons en trouver un autre, nous n’hésiterons pas à le faire», reconnaissait, en ce sens, le technicien batave. Réponse dans les deux prochaines semaines mais le temps presse du côté d’Anfield…