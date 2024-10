Bordeaux : le salaire dérisoire d’Andy Carroll révélé

C’est le sujet qui animait un peu l’actualité des Girondins de Bordeaux depuis le début de saison. Arrivé cet été à la surprise générale, Andy Carroll a rapidement fait parler son talent sous ses nouvelles couleurs (5 buts en 3 matches). Mais forcément, la question de son salaire se posait pour celui qui a donc quitté le monde professionnel pour la quatrième division française.

Récemment, l’international anglais, qui a expliqué penser surtout à la passion dans son choix de rejoindre Bordeaux, déclarait toucher un salaire bien inférieur à 3500€ et même supérieur à son loyer à Bordeaux. Ce vendredi, Sud-Ouest révèle que l’ancien de Liverpool touche un salaire mensuel de … 1614€ brut par mois. Un salaire ridicule pour un joueur de football et qui confirme bien ses dires. À titre de comparaison, il est même dans les salaires les plus bas du club au scapulaire puisque certains joueurs touchent 5000 euros (le salary cap fixé par le club).