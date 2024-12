Ballon d’Or Africain : Serhou Guirassy répond cash à ses détracteurs

Le Ballon d’Or africain 2024 a été décerné à Ademola Lookman, au cours d’une grande cérémonie organisée hier soir à Marrakech. En marge de la cérémonie, de nombreux joueurs et organisations ont exprimé leur mécontentement face à plusieurs distinctions. Dans un message publié sur X après l’événement, Serhou Guirassy a affiché sa fierté de représenter la Guinée et a promis de continuer à se dépasser pour son pays et inspirer la jeunesse.

Mais sous son message, un internaute s’en est pris au joueur, estimant qu’il « ne le mérite pas ». Le joueur n’a pas tardé à réagir : «Et il est où le rapport ? On aimerait bien interagir avec vous, mais vous ne faites aucun effort. Donc, on vous bloque seulement. Vu que tu ne gagnes pas, tu ne peux pas être reconnaissant ? Il faut revoir l’éducation». Le message est clair.