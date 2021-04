L1 : la programmation TV de la 34e journée

Le programme TV de la 34e journée de Ligue 1 vient de tomber ! Vendredi 23 avril, Reims et l’Olympique de Marseille donneront le coup d’envoi à 21h. Le lendemain, le PSG se rendra à Metz à 17h.

Nice et Montpellier héritent du match programmé à 13h, tandis que les festivités se concluront par le choc de 21h entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC. Un match qui pourrait marquer un tournant dans la course au titre et au podium.

La programmation TV de la 34e journée de Ligue 1

Vendredi 23 avril 2021 à 21h00 sur Canal+ Sport

Reims-Olympique de Marseille

Samedi 24 avril 2021 à 13h00 sur Canal+ Sport

Saint-Etienne-Brest

Samedi 24 avril 2021 à 17h00 sur Canal+

Metz-PSG

Dimanche 25 avril 2021 à 13h00 sur Canal+ Sport

Nice-Montpellier

Dimanche 25 avril 2021 à 15h00 en multiplex sur Canal+ Sport et en intégralité sur Multisports

Lens-Nîmes Lorient-Bordeaux Rennes-Dijon Strasbourg-Nantes

Dimanche 25 avril 2021 à 17h05 sur Canal+ Sport

Angers-Monaco

Dimanche 25 avril 2021 à 21h00 sur Canal+

Olympique Lyonnais-Lille