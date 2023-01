CdF : Châteauroux voulait défier Neymar, Mbappé et Messi !

Opposé au Paris Saint-Germain en 32es de finale de la Coupe de France, vendredi soir, Châteauroux aura très fort à faire. Malgré tout, l’actuel quatorzième de National évitera Neymar, Mbappé et Messi. Les trois fantastiques du club de la capitale étant forfaits pour cette rencontre. Interrogé sur ce choc, l’entraîneur de la Berrichonne de Châteauroux Maxence Flachez a, lui, regretté l’absence du trio star du club de la capitale.

«J’aurais évidemment eu envie de rencontrer les plus grands. Je suis un peu déçu qu’il n’y ait pas tout le monde, pour les supporters qui viennent aussi pour voir cette grande équipe», a ainsi assuré le technicien du club castelroussin. Un discours également présent chez le capitaine Peter Ouaneh : «on aurait bien sûr aimé se confronter à ces joueurs de top niveau pour se jauger un peu, montrer de quoi on est capable individuellement et collectivement. Ils ne sont pas là, tant pis. Il y aura d’autres joueurs sur le terrain qui sont aussi très bons. On fera le travail face à eux».

