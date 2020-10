L'ASSE a été obligée de vendre Wesley Fofana...

La suite après cette publicité

Saint-Etienne a longtemps résisté. Alors qu’il n’a que 20 matches de Ligue 1 au compteur depuis la saison 2018/2019, Wesley Fofana (19 ans) a fait l’objet d’un intense pressing de la part de West Ham, mais surtout de Leicester. Les Foxes voulaient absolument recruter un défenseur central et pour ce faire, ils ont enchaîné les tentatives d’approche. Econduits à chaque fois, les Anglais ont finalement fini par convaincre l’ASSE de lâcher sa pépite.

« Accord conclu avec Leicester pour le transfert de Wesley Fofana. Le jeune défenseur s’apprête à s’engager avec le leader de Premier League. Il s’agira du plus important transfert de l’histoire du club. La décision de céder le joueur a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires », annonçait l’ASSE via un communiqué le 29 septembre dernier. Ce vendredi, Leicester a d'ailleurs définitivement entériné l'affaire en confirmant la signature du Stéphanois.

Un transfert devenu inévitable

Vendu pour 40 M€, bonus compris, Wesley Fofana va donc renflouer les caisses foréziennes. Mais il ne faut pas s’attendre à ce que les Verts fassent des folies avec cet argent. Car s'ils ont annoncé le mois dernier un résultat positif pour la dixième année consécutive, les Verts sont tout de même confrontés à des contraintes financières. Tout d’abord, RMC Sport rappelle que Sainté va devoir rembourser le prêt garanti par l’Etat (PGE) obtenu pendant le confinement (environ 10 M€). De plus, le média indique que les Foréziens affichent des déficits structurels de 10 à 14 M€ par saison. Un montant qui risque de grimper puisque la LFP va se servir sur les revenus liés aux droits TV en guise de remboursement du PGE.

Face à ce constat, la vente de Fofana s’est donc imposée. Et sur les 35 M€ fixes perçus grâce au transfert, Claude Puel n’aura que 10 M€ pour dénicher un remplaçant et envisager d’autres renforts. Une information confirmée ce vendredi par Claude Puel en conférence de presse. « Nous n'aurons pas plus de moyens avec le départ de Wesley. Je m'opposais à ce qu'il parte, car je considérais qu'il n'était pas prêt, et qu'il était très important pour nous. Mais entre pérenniser le club et ses salariés et garder Wesley, il n'y a aucun débat. Quand on achète à crédit, il faut rembourser à un moment donné. Les dirigeants ont essayé de donner des possibilités très importantes en termes de masse salariale, mais le club s'est endetté. Il sera compliqué de se renforcer d'ici la fin de mercato. Financièrement, on ne peut pas être acteur sur ce mercato ». C'est dit.