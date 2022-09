Leicester-Manchester United : les compositions officielles

En clôture de la cinquième journée de Premier League, Manchester United se déplace sur la pelouse de Leicester. (Un match à suivre en direct sur notre site, coup d'envoi 21h). Après un départ très délicat avec deux défaites, les Red Devils ont redressé la barre en s'imposant face à Liverpool (2-1) et à Southampton (1-0) et visent désormais la passe de trois. Coté Foxes, la saison a très mal débuté puisque les hommes de Brendan Rodgers n'ont marqué qu'un point en quatre rencontres et restent sur trois défaites d'affilée.

Pour cette rencontre, Erik Ten Hag reconduit le onze qui a battu Southampton samedi avec une défense centrale Varane-Martinez qui avait bien fonctionné. Devant, Rashford sera épaulé par Elanga, Bruno Fernandes et Sancho. Cristiano Ronaldo commence donc sur le banc, tout comme Casemiro puisque McTominay et Eriksen sont alignés dans l'entrejeu. Côté Leicester, Rodgers reste fidèle à son 4-1-4-1 mais change quelques hommes. Soumaré recule d'un cran et va évoluer en défense centrale avec Evans. Ndidi retrouve un poste de sentinelle alors que Maddison fait son retour dans le couloir droit du milieu après une blessure. Devant, Vardy est bien entendu titulaire.

Les compositions officielles

Leicester : Ward – Justin, Soumaré, Evans, Thomas – Ndidi – Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes – Vardy.

Manchester United : De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Malacia – McTominay, Eriksen – Elanga, Bruno Fernandes, Sancho - Rashford