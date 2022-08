FC Barcelone : ça s'enflamme déjà en Catalogne !

La suite après cette publicité

La saison n'a pas encore officiellement commencé de l'autre côté des Pyrénées, puisque le FC Barcelone doit attendre samedi soir et ce match au Camp Nou face au Rayo Vallecano pour lancer cet exercice 2022/2023. L'occasion de voir à l'oeuvre toutes les recrues enrôlées par la direction ces dernières semaines, et il faut dire qu'en Catalogne, la tendance est clairement à l'optimisme. La tournée américaine avait été plutôt intéressante, avec des succès contre le Real Madrid et le NY Red Bulls, et un match nul intéressant. Hier soir, les troupes de Xavi ont bouclé leur présaison avec un succès 6-0 contre les Pumas lors du Trophée Joan Gamper.

Au delà des résultats, le contenu des rencontres a été plutôt positif. Sur le plan collectif comme individuel. Des joueurs fraîchement arrivés comme Franck Kessié ou Raphinha ont montré de belles choses, pendant qu'Ousmane Dembélé a prouvé pourquoi Xavi tenait tant à le conserver. « De la musique céleste dans le Spotify Camp Nou », titre ainsi Mundo Deportivo sur son site ce lundi matin après le large succès contre l'écurie mexicaine.

Le potentiel offensif du Barça rend fou les supporters

Le média, dans ses différents articles, se montre très très optimiste quant à la saison à venir. L'excellente connexion entre Pedri et Robert Lewandowski, buteur après trois minutes de jeu seulement, est notamment mise en avant, tout comme Raphinha et Dembélé récoltent aussi des commentaires plus que positifs. « Le Barça a transformé les Pumas en renards dans un trophée Gamper qui a fait grimper les espoirs et l'attente des fans du Barça jusqu'aux nuages. Six buts, mais ça aurait pu être plus. Une démonstration de la puissance du nouvel effectif du Barça », peut-on lire dans un autre article du journal.

Même son de cloche du côté de l'autre grand journal sportif de la région, Sport, où on parle d'un Barça « spectaculaire » et d'une « exhibition de football offensif ». Les différentes arrivées ont vraiment changé la tendance. « La révolution dans l'effectif a créé un optimisme démesuré. C'est logique quand on voit d'où on vient. Le Barça en avait marre de joueurs perdants et trop à l'aise. Les recrues de l'été correspondent bien à ce désir de transformation profonde de l'effectif que voulaient les fans. Le marché n'est pas encore fini et Marcos Alonso et Bernardo Silva doivent venir », confie le directeur du journal Lluís Mascaró dans un édito. Plus qu'à confirmer quand les choses sérieuses commenceront.