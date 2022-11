Coupe du Monde 2022, Pays-Bas : le paradoxe Cody Gakpo

La suite après cette publicité

Auteur de 15 réalisations et 18 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (dont 9 buts et 12 offrandes en 14 matchs pour la seule Eredivisie), Cody Gakpo est actuellement sur un petit nuage. Au sein du championnat néerlandais, le joueur de 23 ans pourrait même battre prochainement le record de passes décisives de Luciano Narsingh (16 en 2012). Le jeune ailier gauche très polyvalent, capable d'évoluer de l'autre côté du pré et même dans l'axe comme il l'a prouvé face au Sénégal en tant que 10 ou 9, marche sur l'eau, mais aussi sur les défenses adverses avec son club du PSV Eindhoven. C'est donc logiquement qu'il a été sélectionné par Louis Van Gaal pour cette 22ème édition de la Coupe du Monde au Qatar avec les Oranje. Le feu follet néerlandais a d'ailleurs réussi son pari en restant aux Pays-Bas pour cet exercice 2022/2023.

En effet, tout au long du mois d'août, lors de la précédente fenêtre des transferts, les prétendants ont été nombreux à sonder le club batave pour essayer de s'attacher les services de Cody Gakpo. En Premier League notamment, Manchester United et Leeds ont senti le bon filon. Les Peacocks ont même fait le forcing pour tenter de le recruter malgré l'inflexibilité du PSV qui réclamait plus de 45 M€ pour le laisser partir. Un montant qui n'a pas refroidi le club anglais qui avait finalement mis sur la table la somme réclamée par son homologue néerlandais. Mais l'attaquant hésitait encore le dernier jour du mercato, alors qu'un avion était prêt à décoller pour l'Angleterre. Il a finalement pris la décision de rester aux Pays-Bas pour être sûr de faire partie du voyage au Mondial avec la sélection batave. Un choix payant.

Des statistiques faméliques

Pour l'entrée en lice des Pays-Bas, lors de la victoire étriquée acquise dans les tous derniers instants de la rencontre face au Sénégal (2-0), Cody Gakpo a même été titularisé par le sélectionneur des Oranje. Une belle récompense pour le jeune joueur d'à peine 23 ans qui avait disputé jusqu'alors seulement 9 rencontres avec la sélection néerlandaise pour 3 petites réalisations. Au moment d'entrer sur le terrain, la pression devait donc être immense sur ses épaules. Ce qui peut expliquer en partie sa difficulté à entrer dans la rencontre. Sa prestation pourrait d'ailleurs être divisée en deux parties. La première pendant l'essentiel de la rencontre et la deuxième au moment de son but salvateur pour les Pays-Bas.

Il faut dire que Cody Gakpo a traversé la rencontre, et la première période surtout, comme un fantôme jusqu'à la 90ème minute. La pépite néerlandaise a joué seulement 36 ballons jusqu'à sa sortie dans le temps additionnel de la deuxième période (90e+4). La statistique est encore plus frappante quand on la compare aux autres joueurs des Oranje. C'est lui qui a le moins touché le cuir du onze aligné par Louis Van Gaal après le gardien Andries Noppert et les attaquants Vincent Janssen et Steven Bergwijn. D'autant plus que sur ses 36 ballons, l'ailier en a donné 17 à ses adversaires. Son pourcentage de ballons perdus (47%) est de loin le plus élevé parmi les titulaires de la sélection batave. Cette statistique confirme que le joueur du PSV n'a pas tout de suite trouvé sa place sur le pré, pas suffisamment du moins pour réussir à combiner avec ses coéquipiers.

En première période, l'attaquant, reconverti en milieu offensif pour l'occasion, n'a d'ailleurs réalisé que 7 passes. Un chiffre qui correspond à son impact sur le jeu de son équipe. Autre statistique qui le prouve, le nombre de duel que le frêle meneur de jeu a dû négocier. Avec seulement 5 duels disputés pour 2 gagnés, le joueur de 23 ans est avant-dernier de son équipe juste devant Steven Berghuis. Dernier chiffre pour illustrer cette errance et sa difficulté à s'intégrer dans le schéma mis en place Louis van Gaal, le nombre de ballons touchés par la pépite batave dans la surface de réparation adverse. C'est bien simple, il en a disputé que 2. Un premier quand il a créé le premier danger de la rencontre à la quatrième minute sur un débordement puis un centre de sa part qui a fait paniquer la défense sénégalaise puis un deuxième, 80 minutes plus tard, au moment de son but salvateur (84e).

Une efficacité redoutable

Assez invisible tout au long de la rencontre, Cody Gakpo n'a pas eu un rôle significatif en première période, mais ça n'a pas inquiété son sélectionneur qui lui a encore fait confiance après la pause et le meilleur était à venir. En effet, le natif d'Eindhoven n’a pas besoin d’être à son meilleur niveau pour être le facteur X de la sélection néerlandaise et se montrer décisif au meilleur des moments. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage des points, qui ne faisait les affaires d'aucune des deux formations, le Batave est passé de l'ombre à la lumière. Du statut de fantôme errant sur le terrain, le joueur de 23 ans est devenu le sauveur voire le héros des Pays-Bas en venant couper un centre tendu de son coéquipier Frenkie De Jong et en devançant la sortie d'Édouard Mendy.

À ce moment-là, l'horloge indiquait la 84ème minute. Il ne restait donc plus que beaucoup de temps avant le temps additionnel et le Sénégal venait de se prendre un coup de massue sur le haut du crâne par un joueur encore relativement inconnu du grand public. Buteur pour son deuxième ballon dans la surface sénégalaise, l'attaquant de 23 ans a marqué les esprits malgré sa prestation terne et décevante. Par la suite, Cody Gakpo a laissé sa place à Marten De Roon lors des dernières minutes de la rencontre (90e+4). Une sortie avec les honneurs pour celui qui a ouvert le score et mené son équipe vers une victoire étriquée, mais ô combien importante pour lancer le Mondial des Pays-Bas au Qatar. Malheureusement, même s'il a réalisé un exploit personnel face à l'Équateur, les Oranje n'ont pas réussi à surfer sur ce succès.

En passe de devenir l'atout offensif numéro 1 des Pays-Bas

Si on met la frappe puissante et imparable de Cody Gakpo aux abords de la surface qui est allée se loger dans la lucarne d'Hernan Galindez en début de match (6e) de côté et un premier acte relativement équilibré, mais terne, la sélection néerlandaise a été complètement dépassée par une Tri survoltée et transfigurée après la pause. Andries Noppert a d'ailleurs été sauvé par sa transversale et Pervis Estupinan s'est vu refuser un but alors qu'Enner Valencia est sorti blessé. Outre ses faits de jeu, les joueurs dirigés par Louis Van Gaal ont semblé manquer de repères sur le pré et ils peuvent s'estimer heureux de s'en être sortis avec le point du match nul (1-1). Seul l'attaquant du PSV Eindhoven a marqué des points lors de cette rencontre.

Même si sa prestation globale reste décevante dans l'ensemble, Cody Gakpo ayant relativement disparu après sa réalisation, comme le reste de son équipe finalement, le joueur du PSV a prouvé qu'il pouvait être l'un des atouts offensifs de la sélection néerlandaise. Ce n'est d'ailleurs pas si étonnant que Manchester United soit revenu à la charge pour s'attirer les services du prometteur attaquant de 23 ans, comme nous vous l'annoncions dernièrement, sous l'impulsion d'un Erik ten Hag, fan du joueur. Il pourrait d'ailleurs s'agir du parfait remplaçant à Cristiano Ronaldo et d'une alternative séduisante à un Jadon Sancho fantomatique jusqu'à maintenant.

