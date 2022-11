CdM : les Pays-Bas viennent à bout du Sénégal pour leur entrée en lice

Après la victoire inaugurale de l'Equateur contre le Qatar (2-0) dans le groupe A du Mondial qatari, les Pays-Bas croisaient le fer avec le Sénégal, ce lundi à 17 heures. Absents du dernier Mondial 2018, en Russie, et décevants lors de l'Euro 2020, les hommes de Louis Van Gaal avaient à cœur de réussir leur entrée en lice. Alignée en 5-3-2, la formation néerlandaise, portée par Bergwijn et Janssen en attaque, prenait rapidement le contrôle du ballon mais butait sur une sélection sénégalaise impuissante offensivement mais valeureuse sur le plan défensif. Malgré une légère frayeur procurée par Frenkie De Jong en début de match, les Pays-Bas étaient, logiquement, tenus en échec à la pause.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Bataves repartaient avec les mêmes intentions mais manquaient toujours de justesse technique aux abords de la surface adversaire. Si Van Dijk devançait Koulibaly sur corner, sa tête fuyait le cadre de Mendy (53e). Globalement inoffensifs, les Lions de la Teranga, orphelins de Sadio Mané, finissaient malgré tout par se signaler sur le but de Noppert. D'abord sur un centre tendu de Diallo avant que Dia ne fasse briller le dernier rempart des Oranjes. En difficulté, les Pays-Bas pliaient mais ne rompaient pas, notamment grâce à un grand Noppert, impérial face à Idrissa Gueye (73e). Il fallait attendre les ultimes instants de cette rencontre pour voir le tableau d'affichage évoluer. Sur un centre de Frenkie De Jong, Gakpo surgissait et plaçait une tête qui trompait Mendy (1-0, 84e). Malgré une frappe de Pape Gueye (85e), le Sénégal ne parvenait pas à revenir dans cette rencontre et le nouvel entrant Klaassen parachevait finalement la victoire des siens (2-0, 90+9e). Au classement, les Pays-Bas reviennent à hauteur de l'Equateur, prochain adversaire des Bataves.

Les compositions officielles

Le XI du Sénégal

Le XI des Pays-Bas