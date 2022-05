Maroc : la Fédération met les choses au clair pour Vahid Halilhodzic

Mise au point. Face à des bruits de couloirs laissant entendre que le sélectionneur national du Maroc, Vahid Halilhodzic, avait été limogé ces dernières heures, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a publié un communiqué ce lundi expliquant qu'il n'en était rien.

« En réponse aux informations relayées lundi 2 mai 2022 par quelques sites électroniques au sujet du "limogeage par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) du Sélectionneur National M.Vahid Halilhodzic" et dans le but d’éclaircir l’opinion publique la FRMF précise qu’aucune réunion n’a été tenue à ce jour entre le président de la FRMF et le Sélectionneur National qui est toujours en congé à l’étranger. M.Halilhodzic sera de retour au Complexe Mohammed VI de Football au cours de cette semaine comme annoncée précédemment. »