OGC Nice, C4 : le superbe but d’Ayoub Amraoui face au Sheriff Tiraspol en vidéo

C’est la mi-temps sur la pelouse du Stade Zimbru entre le Sheriff Tiraspol et l’OGC Nice en huitième de finale aller de la Ligue Europa Conference. Le Gym est rentré aux vestiaires avec l’avantage d’un but signé Ayoub Amraoui, qui a inscrit son premier but en professionnel pour sa troisième apparition en équipe première.

Servi dos au but, Khephren Thuram a décalé sur le couloir gauche pour le latéral gauche de 18 ans, qui n’a pas hésité à envoyer un superbe coup de pied dans les buts de Maksym Koval, surpris par ce qui pourrait sembler comme un centre dévissé. L’international U20 des Lions de l’Atlas (1 sélection) met les siens sur de bons rails avant le début du second acte.

