EdF : Noël Le Graët n’est pas pressé pour l’avenir de Deschamps

Didier Deschamps poursuivra-t-il l’aventure à la tête de l’équipe de France ? C’est la question que tout le monde se pose actuellement et la tendance semble d’ailleurs aller en ce sens. Dernièrement, L’Équipe indiquait même que le sélectionneur tricolore visait un nouveau contrat de quatre ans, jusqu’en 2026. De son côté, Noël Le Graët pencherait, lui, plutôt pour un nouveau bail de deux ans, jusqu’en 2024, après le prochain Euro.

Interrogé, à nouveau, sur le sujet, le boss de la FFF n’a pas souhaité en dire plus, précisant également que cette question ne serait pas au menu du comité exécutif de l’instance organisé ce vendredi. «Le cas du sélectionneur n’est pas prévu au menu du Comex de demain (vendredi) après-midi, ni à l’assemblée du lendemain», a notamment déclaré NLG avant de poursuivre : «on ne peut rien dire. Je n’ai rien à ajouter. Je n’ai pas discuté plus avec lui. Il est venu à Guingamp. Je le reverrai. On n’est pas à 5 minutes près…»

