OL : le cri du coeur de Jean-Michel Aulas

Dans une position délicate en ce début de saison, l’Olympique Lyonnais va tenter de renouer avec le succès contre Toulouse, ce dimanche (15 heures). Car malgré un recrutement de taille depuis l’été dernier, l’OL n’y arrive pas et pointe toujours en bas du classement, comme lors de la première partie de la dernière saison. Dans un entretien à La Tribune, Jean-Michel Aulas est revenu sur l’état de son club de coeur et ses relations avec John Textor.

«Mon cœur saigne plus souvent qu’il ne bat sereinement. Mais j’ai bien aimé la remontada de Pierre Sage. Les supporters soutiennent l’équipe. Il y a plus de 50 000 personnes à chaque match. Quand j’ai construit le Groupama Stadium, on était contents d’avoir une moyenne de 25 000 à Gerland. Mes relations avec John Textor ? On a fait la paix, on s’est même croisés à Saint-Tropez cet été. Mais on ne se parle pas beaucoup. J’échange avec Laurent Prud’homme, qui est une personne de grande qualité. J’essaye d’aider quand on me le demande», a réagi l’ex-patron de l’OL.