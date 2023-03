Real Madrid - Barça : Gavi a insulté Vinícius Júnior

La suite après cette publicité

Clásico est toujours synonyme d’animosité, et la rencontre d’hier entre le Real Madrid et le Barça en demi-finale aller de Coupe du Roi (0-1) , n’a pas dérogé à la règle. Si Xavi est sorti de ses gonds en fin de rencontre, s’en prenant avec véhémence à Dani Carvajal, la rencontre a essentiellement été jalonnée par les altercations entre Gavi et Vinicius.

Entre intimidations, chambrages, coups en catimini, l’Espagnol et le Brésilien ne se sont accordés aucun répit dans leur jeu de provocation, terminant chacun la rencontre avec un avertissement. Et selon les images captées par Movistar en Espagne, le Barcelonais aurait traité son homologue de «fils de p…» juste avant un corner. Le 5 avril prochain, ils se retrouveront pour la manche retour avec, espérons le cette fois, plus de football que d’insultes.

