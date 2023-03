Real Madrid - Barça : Xavi a flingué Dani Carvajal

La suite après cette publicité

À défaut d’avoir été spectaculaire footballistiquement, la demi-finale aller de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le Barça (0-1) ce jeudi, l’a été dans le combat. Si Frenkie de Jong et Vinícius Júnior avaient donné le ton en première mi-temps dans un duel s’apparentant à de la lutte gréco-romaine, Alejandro Baldé et Dani Carvajal ont récupéré le témoin en deuxième période.

Après un accrochage entre les deux latéraux espagnols, Xavi s’est lui immiscé dans la discussion, d’abord en ironisant sur les qualités intellectuelles du madrilène : «tu es intelligent», a lancé le technicien catalan, avant de se montrer plus véhément dans ses propos et dans ses gestes. «Imbécile, que tu es imbécile.» Un Clásico qui aura tenu ses promesses que dans l’animosité.

