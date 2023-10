PSG : Christophe Dugarry est sous le charme de Luis Enrique

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain aura fort à faire contre l’AC Milan en Ligue des Champions. Une affiche alléchante mais surtout décisive pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, revanchards sans doute après la gifle reçue à St James’Park (4-1). Si Luis Enrique est loin d’être irréprochable dans ses choix depuis son arrivée, de nombreux observateurs sont pour le moins rassurés de voir l’entraîneur espagnol poser sa patte sur le jeu parisien. À commencer par Christophe Dugarry, qui s’est montré élogieux sur RMC envers l’ancien tacticien du Barça notamment. «Le PSG a besoin de stabilité, d’un entraîneur qui va rester plusieurs mois voire plusieurs années, ça voudra dire que les choses progressent. Est-ce que les supporters vont continuer à faire preuve d’impatience ?», explique le consultant.

«Je comprends tous les traumatismes vécus ces années précédentes, je comprends qu’il y ait une ambition démesurée et une envie de gagner. Mais il faut apprendre du passé. La stabilité, c’est l’entraîneur qui la donne de par ses choix, sa façon de choix, son discours. Tout le monde attend qu’il reste dans la durée, il faut qu’il trouve une bonne organisation, que les joueurs prennent du plaisir. Il dégage une grande sérénité même si on l’a vu s’énerver avec la presse, c’est un jeu. Il peut se tromper comme tout le monde mais il ne le dira jamais. La vie lui a offert des moments difficiles, il a tellement vécu dont notamment le drame avec sa fille», poursuit Dugarry. Ce dernier prévient tout de même : «Attention, il ne faut pas trop faire le malin non plus sur le banc de touche ou en conférence de presse. Il n’y a pas besoin d’être en combat avec la presse, les arbitres ou les adversaires. Ce club a besoin d’être pacifié, Luis Enrique est le garant de tout ça», en faisant référence à l’incident avec Alexandre Ruiz.

