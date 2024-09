PSG - Gérone : les compositions probables

Cette nouvelle campagne de Ligue des champions a démarré ce mardi avec les premiers matchs d’une saison pas comme les autres. L’UEFA a réformé la formule de sa coupe d’Europe phare, ce qui nous offre une première affiche originale pour le PSG. Ce soir, le champion de France affronte Gérone au Parc des Princes (21h) pour le premier de ses huit matchs. Les Parisiens n’ont pas le droit à l’erreur, car le tirage lui a attribué des adversaires très relevés (Arsenal, Atlético de Madrid, Manchester City et Bayern Munich notamment). Dans ces conditions, mieux réussir son entrée en lice face à un adversaire qui peut être considéré comme le plus faible de son calendrier européen.

La suite après cette publicité

Luis Enrique évoluera avec une équipe quasi type. Presque tous les cadres du technicien espagnol sont disponibles, à l’exception de Gianluigi Donnarumma. Touché, l’Italien cédera sa place à son concurrent, le bruyant Matvey Safonov. L’international russe connaîtra sa première sous ses nouvelles couleurs et un retour dans cette compétition depuis 2020. Dans ce 4-3-3, il sera protégé par un quatuor défensif constitué d’Hakimi et de Nuno Mendes sur les côtés, ainsi que de Marquinhos et de Willian Pacho dans l’axe. Il s’agit de la charnière favorite de Luis Enrique depuis le début de la saison. Dans l’entrejeu en revanche, il pourrait y avoir un changement en raison de l’incertitude autour de Zaïre-Emery.

À lire

Ligue des Champions : pourquoi le nouveau PSG effraye l’Europe

Asensio à nouveau privilégié en pointe

Blessé en équipe de France, le jeune Français revient doucement. Absent face à Brest, il a bel et bien été intégré au groupe pour ce match de Ligue des champions. Pas sûr néanmoins que cela soit suffisant pour une place de titulaire. À la place, on devrait retrouver Fabian Ruiz associé à Vitinha, lui aussi de retour de blessure, et à João Neves. Lee retrouverait le banc de touche cette fois. Enfin, devant et comme dans la plupart des secteurs de jeu déjà, l’entraîneur espagnol a déjà une équipe en tête. Randal Kolo Muani serait à nouveau remplaçant au coup d’envoi pour voir le trio Dembélé-Asensio-Barcola lui être préféré. C’est souvent le cas depuis le début de saison.

La suite après cette publicité

Cette équipe peut s’appuyer sur la confiance engrangée sur les matchs inauguraux en championnat. Ce n’est pas vraiment le cas de Gérone. Après cinq journées de Liga, la surprise de la saison passée est 9e. Surtout, le club sort d’une gifle contre le FC Barcelone 4-1. Pour le premier match européen de leur histoire, les Blanquivermells se présenteraient en 4-3-3 avec. Gazzaniga dans le but, soutenu par Francés à droite et Gutiérrez à gauche. David Lopez devrait être associé à l’expérimenté Daley Blind dans l’axe. Au milieu de terrain, Martin démarrera la rencontre, probablement avec Solis puisqu’Herrera est incertain. Romeu complétera le trio. Tsygankov est attendu côté droit pour épauler Ruiz et Gil.

Pour ce match du PSG en Ligue des champions, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Une victoire 2-0 du PSG face à Gérone peut vous rapporter 595€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG-GIRONA sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.