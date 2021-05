Tottenham : Harry Kane rêve de jouer avec Kevin de Bruyne

Harry Kane ne le cache plus, son avenir ne se situe plus à Tottenham. L'attaquant anglais des Spurs l'a clairement signifié lors d'une interview qui a défrayé la chronique en Angleterre. Le buteur britannique qui aimerait vivement rallier Manchester City l'été prochain, ne cache pas son désir d'évoluer un jour avec un certain... Kevin de Bruyne. Dans une interview accordée à Sky Sports, l'international anglais estime que jouer avec un tel joueur reste une bénédiction pour un attaquant.

La suite après cette publicité

« Quand je regarde jouer Kevin de Bruyne, c'est un joueur spécial. Et certains de ses ballons quand je le vois jouer avec City... C'est le rêve de tout attaquant pour être honnête. C'est un joueur exceptionnel avec le ballon, sans ballon, le pressing, mais sa dernière passe, il n'en n'existe pas une meilleure que la sienne pour être honnête, » a ainsi estimé Kane. C'est ce qu'on appelle un bel hommage.