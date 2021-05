Droits TV : la LFP réfléchit à créer sa propre chaîne

La suite après cette publicité

Embourbée dans le fiasco Mediapro, la LFP avait réussi à récupérer ses droits TV avant de trouver un accord avec Canal+. Snobée par les acteurs du football français en 2018 lorsque Mediapro avait raflé la mise, la chaîne cryptée a finalement récupéré l’exclusivité de ses droits jusqu’à la fin de la saison. Hormis le lot 3 (que C+ possède jusqu’en 2024), la LFP va donc devoir refaire un tour de table une fois la saison 2020/2021 terminée afin de régler enfin cette histoire de la vente de ses droits pour les trois ans à venir.

Or Canal+ a déjà fait savoir qu’il était hors de question de racheter le lot 1 et le lot 2. En clair, le groupe télévisuel ne souhaite diffuser que les meilleures affiches, à savoir celle du samedi après-midi et du dimanche soir. Ce que l’instance dirigeante de la L1 est disposée à lui accorder moyennant un montant revu à la hausse, à savoir un tarif de 380 M€ annuels comprenant le créneau du samedi et du dimanche plus le paiement du lot 3, selon les informations de L’Equipe.

La LFP envisage toutes les solutions

En attendant, la Ligue doit donc trouver un diffuseur pour les 80% des matches restants. La LFP a alors tenté de convaincre beIN Sports de se joindre aux négociations, mais sans grand succès. L’option DAZN a déjà été évoquée, mais le quotidien sportif nous apprend que l’instance dirigée par Vincent Labrune pourrait finalement créer sa propre chaîne !

Canal+ aurait les choix 1 et 3, tandis que la LFP prendrait le choix 2 et les sept autres matches programmés par journée. En ce qui concerne sa diffusion, cette chaîne serait disponible chez tous les opérateurs. Dix ans après le lancement de CFoot, une chaîne qu’elle avait créée, la LFP va-t-elle remettre le couvert ? Pour le moment, ce projet n’en serait qu’au stade de la réflexion.