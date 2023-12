Dortmund s’intéresse à un joueur de Manchester United

Plus que quelques semaines et le marché hivernal des transferts ouvrira ses portes. L’occasion pour certaines équipes de réparer les bavures de l’été, et pour d’autres, de solidifier leur effectif. On tend vers la deuxième option côté Borussia Dortmund. Le club allemand, qui perdra Ramy Bensebaïni durant la prochaine CAN avec l’Algérie, s’active pour trouver un nouveau latéral gauche capable de s’intégrer rapidement en cours de saison.

La suite après cette publicité

The Mirror rapporte à ce sujet que le BVB a coché le nom de Sergio Reguilon. Prêté par Tottenham à Manchester United, le défenseur espagnol possède une clause dans son contrat qui pourrait lui permettre de prendre la direction de l’Allemagne s’il le souhaite, cet hiver. L’ancien du Real Madrid n’a disputé que 405 minutes en Premier League, et remplace Luke Shaw et Tyrell Malacia, blessés depuis de nombreux mois. Mais ces derniers vont revenir, en 2024 à priori, ce qui devrait pousser définitivement Reguilon sur le banc. À voir si les Red Devils le lâcheront en janvier…