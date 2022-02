Serie A : l'Hellas déroule contre l'Udinese, Empoli accroché par Cagliari

La 25e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche et l'Hellas Vérone (9e) se rapproche des places européennes. Les joueurs d'Igor Tudor ont déroulé contre l'Udinese (14e) avec une large victoire 4-0. Fabio Depaoli (2e), Antonin Barak (31e), Gianluca Caprari (66e) et Adrien Tamèze (84e) ont participé à cette démonstration de l'équipe de Vénétie.

Empoli manque le coche contre Cagliari malgré le but en fin de première période d'Andrea Pinamonti (38e). Les Sardes arrachent un nul 1-1 suite au but de Leonardo Pavoletti (84e) en fin de match. Cagliari reste 18e mais revient à hauteur de Venise qui est le premier non relégable. Empoli est onzième. Enfin, les deux derniers, le Genoa (19e) et la Salernitana (20e) se sont neutralisés avec un match nul 1-1. Federico Bonazzoli (45e +1) a répondu à Mattia Destro (32e) mais ces deux formations restent mal placées.

Les rencontres de l'après-midi :