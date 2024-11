Serie A : l’AC Milan concède un nul soporifique contre la Juventus

Dans un haut de tableau très relevé avec cinq équipes qui suivent de près l’Inter Milan, toujours leader de Serie A, la Juventus souhaitait revenir à un point des Nerazzurri en s’imposant contre l’AC Milan, qui est encore loin du peloton de tête. Sur un faux rythme tout au long de la première mi-temps, le match ne parvenait pas à se lancer et, même si la Juventus s’est montrée plus dangereuse, les Turinois ont manqué plusieurs occasions de buts.

En seconde période, les Milanais étaient toujours en difficulté et Cambiaso n’était pas loin d’ouvrir le score pour la Juve… mais Thiaw sauvait les siens in extremis (50e). Malgré une belle occasion de Reijnders (65e), le match est ensuite retombé rapidement après un court moment fort et les deux équipes n’ont pas réussi à faire la différence, sous les sifflets de San Siro. Une mauvaise opération pour les Bianconeri, qui restent à trois points de l’Inter Milan, alors que l’AC Milan, lui, reste sur seulement deux victoires en cinq rencontres.