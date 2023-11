OM : Pablo Longoria n’a pas retiré sa plainte

L’heure est à la mise au point du côté de l’Olympique de Marseille. Au sortir d’une défaite sur la pelouse du RC Lens (0-1) dimanche dernier, l’OM pointe au 10e rang et se retrouver relégué à onze unités de la troisième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais au-delà des résultats sportifs, les Phocéens traversent une première moitié d’exercice 2023-24 compliquée, symbolisée notamment par une réunion houleuse entre la direction olympienne et les représentants des associations de supporters à la croisée des chemins entre l’élimination en C1 et le départ précipité de Marcelino.

La suite après cette publicité

Visiblement marqué par cet épisode, L’Equipe renseigne dans son édition du jour que le président de l’Olympique de Marseille reste depuis ce fameux 18 septembre en retrait et délègue la gestion quotidienne du club à son directeur général, Stéphane Tissier. À l’heure où l’enquête ouverte par le parquet de Marseille pour «tentative d’extorsion, chantage et menaces sous condition de crime ou de délit» suit son cours, le dirigeant espagnol n’a pas retiré sa plainte déposée contre X malgré «le peu de soutien public en sa faveur».