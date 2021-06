Euro 2020 : le match Danemark - Finlande va reprendre à 20h30

Alors que la rencontre entre le Danemark et la Finlande a été arrêtée aux alentours de 18h45 après le malaise de Christian Eriksen, dont l’état de santé s’améliore, elle va finalement reprendre dès ce soir. La sélection danoise a expliqué que l’opposition reprendrait à 20h30, après que les coéquipiers du milieu de terrain de l’Inter ont donné leur aval pour retourner sur le terrain.

En effet, ces derniers, après avoir appris que l’état de santé d’Eriksen était stable, ont souhaité reprendre et terminer le match. Décision approuvée par l’UEFA donc. Le gardien de but Kasper Schmeichel est retourné de lui-même sur la pelouse pour s’échauffer vers 20h10.

Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er fortsat stabil. Han forbliver indlagt på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.



Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages kl. 20.30.