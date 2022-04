Jim Ratcliffe confirme son engagement avec l’OGC Nice

Dans un communiqué publié vendredi soir sur le site de l’OGC Nice, le propriétaire du club Jim Ractliffe, a réaffirmé son engagement avec les Aiglons tout en confirmant avoir fait une offre avec le groupe INEOS pour le rachat de Chelsea. L’homme d’affaires britannique a tenu à rassurer les supporters du Gym en expliquant notamment que rien ne changeait pour lui et qu’il avait toujours pour objectifs de remporter la Coupe de France face à Nantes le 7 mai prochain (21h) et que Christophe Galtier et ses hommes jouent en coupe d’Europe la saison prochaine.

La suite après cette publicité

« Ceci ne diminue en rien notre engagement envers le Gym. Je vis à proximité de Nice et je reste totalement immergé et engagé dans le succès du club. Et je suis ravi que, sous la conduite de Christophe, nous ayons atteint la finale de la coupe. J’y serai avec l’ambition que nous soulevions ce trophée. Nous avons fait venir Christophe à l’OGC Nice pour gagner et cet objectif n’a pas changé. Je veux nous voir jouer en coupe d’Europe la saison prochaine, et je peux vous assurer que nous continuerons de prendre soin du club et de son avenir », a affirmé Ratcliffe dans sa publication officielle.