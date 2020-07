Germán "El Mono" Burgos négocie avec un club

Dimanche soir, Germán Burgos assistait à son dernier match en tant qu'adjoint de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid. Et pour cause, il y a plusieurs semaines déjà, le club de la capitale espagnole avait annoncé le futur départ de son ancien gardien. Ce dernier souhaite ainsi démarrer sa carrière de coach professionnel et prendre les commandes d'une équipe.

Selon nos informations, il pourrait déjà avoir trouvé un club. Il s'agit d'Alcorcon, le club de la banlieue sud de Madrid qui évolue en deuxième division. La formation de Liga Smartbank envisage en tout cas sérieusement de l'engager pour la saison à venir. On lui souhaite la même carrière que celle de son mentor...