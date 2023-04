PSG : Gianluigi Donnarumma évoque le retour de Keylor Navas

Dans le cadre d’un entretien accordé à la chaîne beIN SPORTS, le gardien de but du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, est revenu sur sa situation actuelle. Titulaire indiscutable avec le club de la capitale, le dernier rempart italien devrait, cependant, avoir une concurrence dans les semaines à venir avec le retour de Keylor Navas, prêté cette saison au club anglais de Nottingham Forest. Si le Costaricien ne semble pas prêt à poursuivre l’aventure parisienne, ce come-back n’inquiète guère le numéro 99 du PSG.

«Mon avenir, je le vois clairement ici. J’espère remporter de nombreux trophées et de belles victoires pour ce club, qui m’a tant donné et m’a toujours fait confiance. J’espère lui rendre cette confiance. Je suis vraiment très heureux ici. Je m’y sens comme à la maison», a ainsi lancé le champion d’Europe 2021 avec la Squadra Azzurra avant d’évoquer le retour de l’ancien portier madrilène : «Non, non. Ça ne m’inquiète absolument pas. Si tu travailles et que tu fais bien les choses, rien ne peut t’inquiéter». Le message est passé !

