AC Milan, Leeds : Charles De Ketelaere a fait son choix

Nouveau grand espoir du football belge, Charles De Ketelaere (21 ans) semble promis à un bel avenir. Auteur d'une très bonne saison avec 18 buts et 10 offrandes en 49 matches, le milieu offensif a brillé aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Polyvalent et pouvant aller dans le couloir droit ou dans l'axe de l'attaque, Charles De Ketelaere fait l'objet d'une lutte intense entre trois clubs : l'AC Milan, Leeds United et Leicester City.

Premiers à se manifester, les Foxes semblent désormais assez loin dans ce dossier où Leeds United a fait la meilleure offre avec un montant pouvant atteindre jusqu'à 35 millions d'euros comme le révèle Het Laatste Nieuws. Un chiffre important mais qui pose problème puisque le joueur refuse catégoriquement de rejoindre les Peacocks. Charles De Ketelaere donne la priorité à l'AC Milan mais comprend le refus de Bruges face à l'offre des Lombards, qui est d'environ 20 millions d'euros. Pour s'offrir la pépite belge, le club italien va devoir casser un peu plus sa tirelire...