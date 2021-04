Higuain explique pourquoi Messi et CR7 aimaient jouer avec lui

Quelques joueurs ont eu la possibilité d'évoluer avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo durant leur carrière. Gonzalo Higuain (33 ans) en fait partie. L'attaquant argentin est même de ceux qui ont le plus partagé de temps avec eux sur les pelouses, avec Angel Di Maria. Dans les colonnes de La Nacion en Argentine, Pipita a expliqué pourquoi, selon lui, les deux mastodontes du football mondial ont aimé jouer à ses côtés.

«Jouer avec Cristiano ou Messi, ce n’est pas leur problème, c’est le tien. Si je suis celui qui a le plus joué avec eux, c’est parce que je les comprenais à la perfection. Je savais ce qu’ils aimaient, ce qu’ils n’aimaient pas, comment ils étaient le plus à l’aise, l’inverse… Et je crois qu’ils ont apprécié de moi le fait de, sans vouloir paraître arrogant, ne pas vouloir toujours jouer 100% de mes ballons avec eux. Ils savaient qu’ils pouvaient aussi s’appuyer sur moi. Quand quelqu’un te donne toujours le ballon, tu ne peux pas te relâcher, te déconnecter de tes responsabilités. Avec moi, ils ont eu la sensation qu’ils pouvaient aussi s’appuyer sur quelqu’un d’autre», a-t-il expliqué.