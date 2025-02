João Félix a préféré l’AC Milan à l’Inter

Après une dernière journée de transferts animée, João Félix est arrivé à l’AC Milan, mardi 4 février dernier. Lors de sa conférence de presse de présentation, l’attaquant est revenu sur son départ pour l’Italie et son choix de rejoindre les Rossoneri, malgré l’intérêt d’autres formations. « L’Inter s’intéressait aussi à moi et mon agent m’en a parlé. Mais j’avais déjà entamé les négociations avec l’AC Milan et j’ai dit que ce serait impossible. J’avais déjà pris ma décision », a ainsi lâché le joueur.

João Félix s’est également exprimé sur son avenir, expliquant que : « pour l’instant, je suis prêté à l’AC Milan jusqu’en juin. On verra comment ça se passe. Pour l’instant, j’apprécie tout, le club, les gens et les installations. J’ai été bien accueilli et le plus important pour moi est d’être là où je me sens bien. Pour l’instant, je me sens très bien ici ».