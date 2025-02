AC Milan : l’arrivée de João Félix affole l’Italie

C’est l’un des beaux coups de ce dernier mercato hivernal. Après une dernière journée de transferts animée, João Félix est arrivé à l’AC Milan, ce mardi 4 février. En manque de temps de jeu à Chelsea malgré une vingtaine de matchs disputés pour 7 buts et 2 passes décisives, l’attaquant portugais peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Souhaitant lui offrir un rôle plus central, l’AC Milan a saisi l’opportunité de le recruter. Après des passages à Benfica, l’Atlético de Madrid, Chelsea et le FC Barcelone, João Félix s’apprête ainsi à découvrir son cinquième club et son quatrième championnat.

La suite après cette publicité

Avec les arrivées de Riccardo Sottil, Santiago Gimenez, João Félix et Warren Bondo dans les dernières heures du mercato, l’AC Milan s’est offert un visage remanié pour la seconde partie de saison. En parallèle, le club lombard a acté les départs d’Ismaël Bennacer et Noah Okafor, réajustant ainsi son effectif. Un mercato ambitieux qui s’inscrit dans la vision de Sergio Conceição. Le technicien portugais, réputé pour son exigence et son approche tactique intense, voit en ce renfort offensif une opportunité de redonner au Milan un statut de premier plan en Italie et en Europe. Le club pointe, pour rappel, à une maigre 8e place de Serie A.

La presse italienne espère un renouveau

« Il a été le footballeur portugais le mieux payé de l’histoire, même plus que Cristiano Ronaldo, mais à 25 ans, Joao Felix n’est toujours pas devenu ce qu’il promettait d’être », rappelle La Repubblica, qui voit en son arrivée en Lombardie « un nouveau chapitre dans l’histoire d’un garçon écrasé par les pressions d’une étiquette de prédestiné ». Recruté en prêt sec jusqu’à la fin de la saison, Félix rejoint un Milan actif sur le marché hivernal « D’abord Walker, puis Giménez, maintenant Joao Felix. Le Milan fait un autre coup dans ce marché hivernal, en s’accordant avec Chelsea pour un prêt sec jusqu’à la fin de la saison », souligne à son tour le Corriere della Sera.

La suite après cette publicité

Son parcours rappelle la trajectoire d’un prodige précoce, dont la carrière a oscillé entre fulgurances et désillusions. « Il a grandi dans la jeunesse du Porto, puis il est passé au Benfica (club où joue son frère Hugo) à seulement 15 ans, et il avait 16 ans et 10 mois - le 17 septembre 2016 - avec l’équipe première. Le plus jeune débutant de tous les temps », remémore le Corriere. Et ajoute : « Il aurait dû voler la vedette à tout le monde et au départ, il semblait parti pour le faire, jusqu’à réaliser en avril 2019 un triplé à l’Eintracht Francfort dans le quart de finale de l’Europa League, battant ainsi un autre record : étant le plus jeune joueur à marquer trois buts en C3 ». Pour La Gazzetta dello Sport, la venue de l’attaquant s’inscrit dans «une révolution» chez les Rossoneri. « Le Milan complète ainsi un marché de janvier au-delà de toutes les attentes : pris Walker à droite, Gimenez devant et Joao Felix sur les trois quarts. En plus d’eux, l’échange… indirect entre Bennacer, allé à Marseille, et Warren Bondo, venant de Monza », explique ainsi le quotidien sportif. La balle est maintenant dans le camp du joueur, qui devra redoubler d’effort pour s’imposer dans une attaque déjà bien garnie.