L’AC Milan se fait prêter João Félix sur le gong !

Pas aidé en ce début de saison par ses attaquants, l’AC Milan n’est que huitième de Serie A et n’a inscrit que 33 buts en 22 rencontres. Une situation difficile pour l’équipe de Sergio Conçeiçao qui a dû faire des retouches. Alors que le buteur espagnol Álvaro Morata est parti en direction de l’AC Milan, le Mexicain Santiago Giménez est lui arrivé du Feyenoord.

Pour autant, la formation italienne ne voulait pas s’arrêter-là et sous l’impulsion de son coach Sergio Conçeiçao a ainsi poussé pour faire venir João Félix (25 ans). En difficulté à Chelsea malgré 20 matches disputés pour 7 buts et 2 offrandes, l’attaquant portugais joue surtout les doublures. Voulant lui offrir un rôle plus important, l’AC Milan a tenté sa chance.

João Félix prêté à Milan

Ainsi, le club italien a négocié ce lundi avec Chelsea pour parvenir à un accord et celui-ci est finalement arrivé. L’AC Milan a su obtenir le prêt payant avec option d’achat du joueur jusque-là fin de la saison. Après Benfica, l’Atlético de Madrid, Chelsea et le FC Barcelone, João Félix va donc découvrir un cinquième club dans sa carrière et un quatrième championnat.

«L’attaquant portugais est un nouveau joueur de l’AC Milan. L’AC Milan a le plaisir d’annoncer qu’il a temporairement acquis l’enregistrement de João Félix Sequeira auprès du Chelsea FC. L’attaquant portugais a signé un contrat avec le club Rossoneri jusqu’au 30 juin 2025. João Félix portera le numéro de maillot 79 des Rossoneri», peut-on lire dans un communiqué du club lombard.