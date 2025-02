Chelsea : un club veut sortir João Félix de la galère en cette fin de mercato

Décidément, les mercatos se suivent et se ressemblent pour João Félix (25 ans). Persona non grata l’été dernier du côté de l’Atlético de Madrid, l’attaquant portugais avait finalement été vendu du côté de Chelsea contre 52 millions d’euros afin de se relancer. Un choix loin d’être payant puisque le natif de Viseu n’a pas su s’imposer sous les ordres d’Enzo Maresca. Après 20 matches disputés pour 7 buts et 2 offrandes, il n’a toujours pas dépassé la barre des 1000 minutes disputées (947).

Un rôle de joker qui ne lui convient pas et qui a incité différentes formations à pousser pour l’accueillir. C’est notamment le cas de l’AC Milan. Huitièmes de Serie A, les Lombards connaissent des problèmes offensifs avec seulement 33 buts inscrits en 22 rencontres. Alors que le Mexicain Santiago Giménez devrait débarquer en provenance du Feyenoord, le club coaché par Sergio Conçeiçao ne compte pas s’arrêter là.

L’AC Milan pousse pour son prêt

Attentif depuis un moment à la situation de João Félix, l’AC Milan a décidé d’accélérer en ce dernier jour de mercato et compte bien s’offrir un renfort supplémentaire avec l’attaquant portugais. Selon Sky Italia, la formation lombarde serait en pleines négociations avec Chelsea pour boucler l’opération et les prochaines heures seront cruciales.

Confiant dans ce dossier, l’AC Milan aurait déjà obtenu le feu vert du joueur dont l’objectif est de retrouver une place plus importante dans une équipe. Cependant, il faut encore convaincre Chelsea dont les demandes onéreuses ont régulièrement changé par rapport à la demande de prêt payant de l’AC Milan. D’autres clubs de Premier League sont également sur les rangs. João Félix va donc animer cette fin de mercato.