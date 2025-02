Santiago Giménez rejoint l’AC Milan pour 35M€ !

D’un doublé contre le Bayern Munich à l’AC Milan, il n’y a qu’un pas pour Santiago Giménez. Buteur star du Feyenoord, l’attaquant international mexicain (32 capes, 4 buts) réalise une saison pleine du côté du Feyenoord où il a su revenir parfaitement d’une blessure à la cuisse pour empiler les buts. Auteur de 16 buts et 3 offrandes en 19 rencontres, il a su marquer les esprits en Ligue des Champions avec des pions contre Manchester City, le Sparta Prague, le Bayern Munich (doublé) et Lille.

La suite après cette publicité

Une forme éclatante pour cet Argentin d’origine né à Buenos Aires qui est prêt à faire le grand pas vers un championnat plus huppé. Auparavant ciblé par l’Olympique de Marseille avant que les Phocéens décident de boucler le dossier Amine Gouiri, le buteur de 23 ans est surtout la priorité de l’AC Milan depuis quelques semaines. Le club italien qui est huitième de Serie A avait grandement besoin d’un attaquant suite aux prestations décevantes d’Alvaro Morata (parti à Galatasaray), Tammy Abraham et du disparu Luka Jovic.

Un transfert important pour l’AC Milan

«L’AC Milan est ravi d’annoncer la signature définitive de Santiago Tomás Gimenez en provenance du Feyenoord Rotterdam. L’attaquant mexicain a signé un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2029. Né à Buenos Aires (Argentine) le 18 avril 2001, il a débuté sa carrière footballistique dans le centre de formation du club mexicain Cruz Azul. Il a fait ses débuts en équipe première avec Los Celestes en août 2017 et a marqué 21 buts en 105 apparitions pour le club, remportant une Copa MX et une Supercopa MX. À l’été 2022, il a rejoint Feyenoord, avec qui il a disputé 105 apparitions et marqué 65 buts. Il a ajouté à son palmarès aux Pays-Bas : un titre d’Eredivisie, une Coupe KNVB et un Johan Cruyff Shield. Santiago a fait ses débuts avec le Mexique en octobre 2021. À ce jour, il a fait 32 apparitions et marqué quatre buts pour El Tri. Gimenez portera le maillot numéro 7», a annoncé fièrement l’AC Milan dans un communiqué.

La suite après cette publicité

Déboursant 35 millions d’euros dans l’opération, l’AC Milan réalise son deuxième gros coup de l’ère Sergio Conçeição après le prêt de Kyle Walker en provenance de Manchester City. Arrivé pour 35 millions, Santiago Giménez est désormais le 10e joueur le plus cher à arriver du côté de l’AC Milan à égalité avec Krzysztof Piątek. Il tentera de faire mieux que le Polonais resté un an avant d’être revendu au Hertha Berlin malgré ses 16 buts en 41 matches.