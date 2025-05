Belgique : Malick Fofana et Diego Moreira convoqués

Les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 vont débuter dans les prochains jours pour le sélectionneur Rudi Garcia. Défiant la Macédoine du Nord le vendredi 6 juin avant de recevoir le Pays de Galles le lundi 9 juin, la Belgique va lancer sa campagne. Ce mardi, les Diables Rouges ont ainsi dévoilé leur liste pour ces échéances.

On retrouve évidemment les cadres comme Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku mais aussi des visages de Ligue 1 comme Thomas Meunier et Malick Fofana. Performant dans un rôle de latéral/piston avec Strasbourg, le Portugais Diego Moreira a profité de sa binationalité pour être sélectionné avec la Belgique.

La liste de la Belgique

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Matz Sels (Nottingham Forest), Senne Lammens (Antwerp) et Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)

Défenseurs : Zeno Debast (Sporting CP), Maxim De Cuyper (FC Bruges), Koni De Winter (Genoa), Wout Faes (Leicester), Brandon Mechele (FC Bruges), Thomas Meunier (Lille OSC), Diego Moreira (Strasbourg) et Arthur Theate (Eintracht Francfort)

Milieux : Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa) et Hans Vanaken (FC Bruges)

Attaquants : Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Malick Fofana (Olympique Lyonnais), Romelu Lukaku (Naples), Dodi Lukebakio (Séville FC), Loïs Openda (RB Leipzig), Alexis Saelemaekers (AS Roma) et Leandro Troassard (Arsenal)