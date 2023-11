PSG : Marquinhos envoie un message à Marco Verratti

Sur ses réseaux sociaux, le défenseur du Paris Saint-Germain, Marquinhos, n’a pas manqué de souhaiter l’anniversaire d’un certain Marco Verratti. «Joyeux anniversaire mon frère, tu me manques tellement», a ainsi assuré le Brésilien de 29 ans, qui compte désormais 300 victoires sous le maillot parisien, soit cinq de plus que le Petit Hibou.

Pour rappel, l’international italien (55 sélections, 3 buts) soufflait sur sa 31e bougie ce dimanche 5 novembre. Transféré le 13 septembre dernier contre 45 millions d’euros, le milieu de terrain d’1m65, natif de Pescara, évolue aujourd’hui au Qatar, du côté d’Al-Arabi SC.