Rennes : Bruno Genesio se sent prêt pour l'équipe de France

Bruno Genesio n'a pas froid aux yeux, ni peur des mots. À la tête du Stade Rennais FC depuis le mois de mars 2021, le technicien de 56 ans réalise de jolies choses en Bretagne. Son retour en Ligue 1 a le mérite d'être réussi, l'ancien coach de l'OL ayant décidé de s'exiler en Chine (Beijing Guoan) entre juillet 2019 et décembre 2020. De passage sur les ondes de RMC ce lundi, le Français a fait part de sa confiance quant à sa capacité à pouvoir diriger l'équipe de France, après avoir rappelé qu'il fallait croire en Didier Deschamps, mais « surtout [...] être derrière eux ».

« À l’avenir, moi, je m’en sens capable, a affirmé Bruno Genesio. Je me sens capable d’entraîner dans un très grand club, je me sens capable de prendre une sélection. Mais aujourd’hui, l’équipe de France est l’une des plus grosses nations au monde. On sait tous que ça demande d’autres arguments que simplement s’en sentir capable. » Alors, sortie anecdotique ou dépôt de candidature pour la suite ?