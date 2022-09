Stade de Reims - RC Lens : les compositions officielles

Le Racing Club de Lens se déplace cet après-midi à Reims pour le compte de la 6ème journée de championnat. Un match important pour le club artésien qui cherchera à confirmer son excellent début de saison, 4ème après les matchs de Lyon, Marseille et du PSG avec 13 points. Quant à l’adversaire du jour, le Stade de Reims essayera d’enchaîner une deuxième victoire de suite pour fuir la zone rouge. Le match s’annonce difficile pour les Rémois, mais les joueurs pourront compter sur un stade Auguste Delaune bouillant. Une rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato à 15h.

Franck Haise devra faire de nouveau sans son capitaine Seko Fofana, tout juste prolongé jusqu’en 2025. Gaël Kakuta, blessé au tendon d’Achille ne sera pas dans le groupe tout comme Adrien Louveau touché au mollet. Wesley Saïd, sorti sur blessure face à Lorient, est out pour deux semaines. Adam Buksa, qui a repris l’entraînement collectif, ne sera pas dans le groupe non plus. Le coach nordiste peut néanmoins s’appuyer sur ses nouvelles recrues, Alexis Claude-Maurice, prêté par l’OGC Nice et Jean Onana acheté aux Girondins de Bordeaux et aligne son 3-4-3 avec le trio Sotoca/Openda/David Pereira da Costa. De son côté, Oscar Garcia devra faire sans Jens Cajuste, suspendu après son carton rouge reçu mercredi, Dion Lopy est dans le groupe après avoir purgé sa suspension. Le dernier jour du mercato a été mouvementé en champagne. El Bilal Touré et Wout Faes ont quitté le club, transféré à Alméria et Leicester. Dans le sens inverse, Amir Richardson et Noah Holm rejoignent Reims mais ne sont pas dans le groupe pour cet après-midi. Le coach espagnol aligne le même 3-4-1-2 ayant mis en difficulté l’Olympique Lyonnais et le SCO d’Angers et son attaque Ito/Balogun.

Stade de Reims : Pentz – Gravillon, Agbadou, Abdellamid (c.) – Busi, Munetsi, Lopy, Locko – Flips – Ito, Balogun

RC Lens : Samba – Medina, Dansot, gradit – Haïdara, Poreba, Samed, Frankowski – David Costa, Openda, Sotoca (c.)