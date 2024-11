L’Arabie saoudite dévoile son nouveau stade futuriste de 92 000 places

L’Arabie saoudite a mis le paquet pour devenir l’une des nouvelles places fortes du football. Après les fortunes dépensées pour faire venir Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar et d’autres stars en Saudi Pro League, l’état pétrolier a réussi obtenir l’organisation de différents grands événements sportifs, dont la prochaine Coupe du Monde 2034. Un tournoi durant lequel les supporters du monde entier pourront découvrir le nouveau stade futuriste dévoilé par les autorités saoudiennes, le Stade King Sulman, dont la livraison est prévue pour 2029. Une enceinte réalisée par la société Populous.

«La Commission Royale pour la Ville de Riyad et le ministère des Sports ont dévoilé le Stade King Salman et le plan directeur, conçu par Populous, qui deviendra le plus grand stade d’Arabie Saoudite et l’un des plus grands sites sportifs au monde. Le stade, dont la construction doit s’achever fin 2029, servira de siège principal pour l’équipe nationale de football d’Arabie Saoudite et accueillera également d’autres événements sportifs et de divertissement, nationaux et internationaux. Situé au nord de Riyad, sur la route du King Salman, à proximité du Parc King Abdulaziz, le plan directeur du stade comprendra diverses installations sportives, des zones commerciales et des espaces de loisirs. L’inspiration pour le design est tirée du paysage naturel fascinant de l’Arabie Saoudite, avec le concept symbolique de chaque site du plan directeur représentant une graine qui germe, perce la terre et émerge comme une intervention dynamique mais naturellement intégrée. La plantation de ces « graines » symbolise l’engagement de l’Arabie Saoudite à encourager et à développer la participation sportive dans tout le pays, des débutants jusqu’au niveau d’élite. Le stade principal aura une capacité brute de plus de 92 000 places, avec des équipements incluant une loge royale, des loges VIP et salons, 300 sièges VVIP et 2 200 sièges VIP. Le site comportera des écrans internes, des jardins et un sentier pédestre sur le toit offrant des vues panoramiques sur le Parc King Abdulaziz. Une gamme d’installations sera intégrée dans le développement du plan directeur, y compris des installations commerciales, des terrains d’entraînement de football, des zones pour les fans, un centre aquatique avec une piscine olympique et un stade d’athlétisme. Le développement comprendra également une salle de sport intérieure et un parc sportif communautaire pour des activités telles que le volley-ball, le basket-ball et le padel. Un parcours sportif de 9 kilomètres reliera ces installations au Parc King Abdulaziz». Rendez-vous en 2029 !