PSG - Brest : les notes du match

Donnarumma (7) : titulaire en l’absence de Keylor Navas, positif au Covid, le gardien italien a été excellent dans son but en plus de probablement réaliser l’arrêt de cette saison de Ligue 1. Il s’était déjà mis en confiance avec un beau dribble pour esquiver le pressing de Honorat (4e) en début de rencontre. Puis, il a réalisé une parade phénoménale devant Cardona, seul à 6 mètres des buts parisiens (8e). Il est décisif sur le corner ensuite (9e). Probablement le tournant du match.

Kehrer (5,5) : il a connu un début de match très compliqué. Souvent en retard dans son repli défensif et son placement, il a laissé énormément d’espaces à Honorat qui en a souvent profité. Sans un grand Donnarumma et des attaquants un peu plus précis, ses erreurs auraient pu coûter cher. En deuxième période, il s’est bien repris et a encore une fois trouvé le chemin des filets d’une jolie reprise dans la surface (57e).

Kimpembe (6) : l’international Français a connu une soirée plutôt tranquille même si son début de match a été plutôt moyen. Son placement douteux dans les premières minutes a permis à Cardona de se retrouver seul face à Donnarumma et le match aurait pu basculer. Mais comme son équipe, il a gagné en consistance au fil du match et a survolé le reste de la rencontre.

Herrera (6) : ce n’est pas spécialement le milieu que l’on a le plus vu dans ce match, mais ce n’est pas pour autant qu’il a été mauvais. Propre. C’est le mot qui résumerait le mieux son match. Il a su équilibrer son équipe et combler les espaces laissés par ses latéraux ou les attaquants. Clairement une bonne prestation pour l’Espagnol.

Di Maria (6) : l’attaquant argentin a été l’un des hommes les plus en forme en début de rencontre. Les premiers décalages sont venus de son côté et ses passes précises ont lancé les premières actions dangereuses parisiennes. Il n’a, par contre, pas su finir les actions lorsqu’il était en position de frappe. Mais dans l’ensemble, c'est une prestation convaincante pour le milieu de 33 ans. Remplacé par Sergio Ramos à la 72e. L'Espagnol a trouvé un peu de rythme.

Icardi (3,5) : l’attaquant argentin a encore traversé la rencontre comme un fantôme. Très peu trouvé dans la surface, il a aussi souvent été signalé en position de hors-jeu dans ce match. Pas l’idéal pour marquer des buts et aider son équipe. En deuxième période, il a fini par décrocher pour toucher plus de ballons, mais toujours sans succès. Une seule petite tête à se mettre à son actif (77e). La différence avec ses compères de l’attaque est criante. Remplacé par Xavi Simons à la 80e.

Mbappé (7) : en l’absence de Neymar et Messi, le numéro 7 du PSG avait encore plus de responsabilités sur le plan offensif. Et ça s’est ressenti dans les premières minutes où il a multiplié les remises, les décrochages et les décalages. Seul offensif vraiment dangereux en début de rencontre, il était évidemment buteur d’un but dont il a le secret. Une frappe cachée qui n’a laissé aucune chance à Bizot (32e). Étrangement, il est sorti un peu de son match après une grosse altercation avec Magnetti (36e) qui a duré quelques minutes. Sa deuxième période aura été plus discrète, mais il a fini en trombe avec plusieurs occasions (74e, 78e, 80e, 85e).