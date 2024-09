Mattéo Guendouzi tacle Igor Tudor

Le contentieux entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor n’est pas encore terminé… Le milieu de terrain, mis sur la touche par l’entraîneur croate lors de ses passages à l’OM et la Lazio, garde un souvenir amer de son expérience sous les ordres du technicien de 46 ans. « Quand j’ai signé à la Lazio, forcément, avec Sarri, c’est un style que j’appréciais beaucoup. Il fallait toujours avoir le ballon, proposer de belles choses sur le terrain, attaquer fort vers le but adverse… J’ai énormément progressé avec lui tactiquement. Et après, Tudor est revenu et ce n’était pas le foot que j’appréciais le plus, mais bon, il faut savoir s’adapter à n’importe quel style. Mais c’est sûr que ça n’a pas été un moment très joyeux », a tenu à rappeler l’international français (9 sélections, 1 but) au micro de Free Foot.

Heureusement pour Guendouzi, le passage du Croate sur le banc de la Lazio aura été de courte durée, 11 petits matchs (6 victoires, 3 nuls, 2 défaites) et puis s’en va. En conflit avec la direction romaine, l’ancien joueur de la Juventus, toujours aussi explosif, avait été démis de ses fonctions malgré des premiers résultats plus que satisfaisants avec les Laziale. Aujourd’hui, l’ancien milieu de l’OM s’est imposé comme une pièce maîtresse des biancocelesti, Igor Tudor est, quant à lui, pour le moment sans club depuis son départ de la Lazio.