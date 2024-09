PSG - Rennes : les confidences de João Neves après sa nouvelle masterclass

Pour fêter ses 20 ans, João Neves a certainement reçu quelques cadeaux. Vendredi soir, au Parc des Princes, il s’est également montré généreux, offrant une véritable masterclass aux supporters parisiens. Aligné dans l’entrejeu francilien contre le Stade Rennais (3-1), le Portugais, crédité d’un 7 par la rédaction FM, a sublimé cette rencontre. Autoritaire dans le duel (8 duels remportés sur 13) et impressionnant à la récupération (13 ballons récupérés), l’ancien joueur de Benfica, déjà à la tête de 5 passes décisives en ce début de saison, a impressionné tout son monde. Présent en zone mixte après cette nouvelle victoire parisien, le jeune milieu de terrain a alors confié sa satisfaction.

«J’essaie de faire le maximum pour l’équipe, de pousser au mieux. On veut toujours gagner et on a bien joué. Je suis très content d’être ici, je suis heureux avec mes coéquipiers, avec cette ville, je me sens bien», a tout d’abord avoué l’intéressé avant d’encenser Bradley Barcola. «C’est un très grand joueur mais l’équipe reste le plus important, chaque joueur est important. Oui, je suis impressionné par son rendement, il est fort techniquement, je défends sur lui à l’entraînement et ce n’est pas évident (rires)». Avant de conclure par quelques mots élogieux sur son entraîneur, Luis Enrique. «J’adore ses idées, sa façon de jouer et c’est le mieux pour moi, pour continuer de progresser». Des débuts rêvés…