La polémique arbitrale lors de Tunisie-Mali a bien fait rire Twitter

Une mauvaise publicité pour la CAN. Voilà ce qu'ont été les dernières minutes de la rencontre d'hier entre la Tunisie et le Mali (0-1). Alors qu'il restait 5 minutes de jeu, l'arbitre de la rencontre a une première fois sifflé la fin du match avant de se rendre compte de son erreur. Mais problème, il a recommencé quelques instants après alors qu'il restait 15 secondes plus le temps additionnel. Un scénario qui en a fait rire plus d'un sur le réseau social, Twitter.