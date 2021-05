LOSC : les raisons qui poussent Christophe Galtier à croire à l'exploit

Un ultime match pour achever une saison en apothéose. L'objectif du LOSC demeure limpide : rafler la mise à Angers lors de la dernière journée de Ligue 1 dimanche soir. Une victoire pour boucler une saison qui peut rester à tout jamais gravée dans le marbre côté lillois. À quelques encablures du bouquet final, les Dogues possèdent une longueur d'avance au classement sur le Paris Saint-Germain. Un parcours exceptionnel, entre moments euphoriques et quelques zones de turbulences.

La suite après cette publicité

Car la saison lilloise a été semée d'embûches, avec un calendrier qui lui a tout sauf facilité la vie. Des multiples écueils que les hommes de Christophe Galtier ont su surmonter, avec pour le moment, seulement deux défaites concédées cette saison sur la scène hexagonale. Présent en conférence de presse avant le déplacement de ses ouailles à Raymond Kopa, l'entraîneur nordiste a dressé le bilan d'un exercice 2020-2021 exceptionnel sur tous les points. L'occasion également pour le technicien de distiller quelques indices sur la réussite insolente de ses joueurs.

À 90 minutes d'un «exploit exceptionnel»

« De par les résultats, le nombre de victoires et de points, c'est une de mes plus belles saisons. Après, et je vais partir sur de la nostalgie, j'ai un groupe extraordinaire. On a beaucoup parlé d'un bloc solide, compact. Mais c'est un vrai bloc, de celui qui a beaucoup joué à celui qui a très peu joué. J'ai trouvé dans ce groupe, dans ce bloc, j'ai retrouvé beaucoup de valeurs qui sont importantes pour moi et la première c'est l'honnêteté, la bienveillance. C'est un groupe qui a énormément travaillé dans une saison difficile pour tout le monde avec un environnement difficile pour tout le monde. Le groupe n'a jamais rien lâché, on a eu des passages difficiles et le groupe a toujours su se remettre en question. Et qui m'a suivi parfois sur des chemins où il ne m'attendait pas », décrypte Galtier un brin ému.

Un groupe au diapason, capable de performer sur la durée, et de profiter des errements de la concurrence. Car Christophe Galtier ne l'occulte pas, remporter le titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain dans son sillage, cela reste extrêmement complexe. « C'est exceptionnel. C'est le fruit d'un travail incroyable tout au long de la saison. Il devient exceptionnel dans notre championnat à partir du moment où vous avez une équipe comme le PSG avec autant de moyens, avec des stars mondiales. J'ai regardé la finale de la Coupe de France et les stats de Mbappé. Tous les titres sont beaux et toutes les équipes qui ont été championnes, c'est une grande performance, mais je crois, en étant très honnête, que quand vous êtes champions de France avec une telle concurrence, c'est un exploit exceptionnel. » Désormais, tout le peuple lillois n'attend plus qu'une seule chose : exulter et célébrer comme il se doit le sacre de ses joueurs...