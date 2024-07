Lille : le Real Madrid lance son assaut final pour Leny Yoro !

À seulement 18 ans, Leny Yoro est considéré comme l’un des futurs meilleurs défenseurs centraux du football français. Cette analyse, beaucoup de grands clubs se la sont faite. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont d’ailleurs été les plus pressants dans ce dossier. Mais à l’instar de Raphaël Varane, que la Casa Blanca a recruté en 2011 quand l’ex-Lensois avait 18 ans, le PSG s’est une nouvelle fois fait devancer par les Merengues pour un jeune défenseur nordiste en devenir.

La suite après cette publicité

Malgré les désirs lillois de vendre Yoro en échange de 100 M€, le Real Madrid a rapidement dicté sa loi dans cette affaire. Comme ils l’ont fait en 2021 avec le Stade Rennais pour Eduardo Camavinga, à qui il ne restait également plus qu’un an de contrat. Forts de la volonté du joueur de ne signer que chez eux, les Merengues ont clairement fait savoir au président Olivier Létang que si le LOSC ne baissait pas ses exigences, il leur serait facile d’attendre un an et la fin du contrat de Yoro pour le recruter gratuitement.

À lire

Le Real Madrid se jette sur une révélation de l’Euro 2024

Yoro au Real Madrid dès lundi ?

Coincé avec son unique interlocuteur, Lille n’est plus en position de force. D’ailleurs, AS et Marca annoncent ce mardi matin que le Real Madrid veut finaliser ce dossier ces prochains jours. La Casa Blanca espère boucler la venue de Yoro en échange d’un chèque compris entre 35 M€ et 40 M€. On est très loin des 100 M€ réclamés et même des 60 M€ offerts par le PSG.

La suite après cette publicité

Après les départs de Nacho (Arabie saoudite) et de Rafa Marin (recruté par le Napoli contre 12 M€), Carlo Ancelotti ne voulait plus trainer pour recomposer sa défense centrale. Madrid a donc accéléré les négociations avec le LOSC et les deux journaux madrilènes affirment en choeur que l’objectif du Real est que Yoro soit présent avec le groupe d’Ancelotti dès lundi prochain, jour de la reprise des champions d’Europe en titre.