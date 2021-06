EdF : Didier Deschamps n'écarte pas l'idée de poursuivre après le Mondial 2022

Alors que l'équipe de France doit affronter l'Allemagne mardi soir pour son premier match de phase de poules de l'Euro 2020, la compétition va elle débuter ce vendredi avec une rencontre entre la Turquie et l'Italie. A la veille du lancement de ce Championnat d'Europe, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s'est livré dans un entretien accordé au Figaro en répondant à des questions de personnalités. Et concernant celle sur son avenir et son successeur, l'ancien coach de l'OM n'a pas caché qu'il était possible de continuer après la Coupe du Monde 2022, date de la fin de son contrat actuel.

«Peu importe (le nom de son successeur, ndlr). Il y en aura un autre après moi, je sais que j’ai remplacé quelqu’un (Laurent Blanc) et ce sera pareil pour moi. J’espère juste que ce sera le plus tard possible… Je sais qu’il n’y aura pas la moindre petite pensée de ma part de dire «pourvu que ça se passe moins bien». Évidemment ce ne sera pas facile pour lui de faire mieux, il pourra faire aussi bien, mieux (il fait la moue), tout est possible. Je ne me pose pas la question, car ce n’est pas d’actualité. Il faut encore compter avec moi quelque temps, pourquoi pas même après 2022…», a lâché DD.