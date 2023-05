Real-Man City : la réaction à chaud d’Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

Eduardo Camavinga a encore livré un match paradoxal au poste de latéral gauche, avec des coups d’éclat et des erreurs dommageables. Le Real Madrid et Manchester City se sont finalement quittés sur un match nul 1-1. Et le Français semblait plutôt satisfait du scénario.

« Je pense que ce n’est pas forcément un mauvais résultat. On a tout donné aujourd’hui. C’est un très bon début face à ce Man City et on aura à cœur de gagner chez eux. Ca fait partie des matches, on peut pas toujours dominer. Les erreurs se paient cash. 1-1 ce n’est pas un si mauvais résultat que ça », a-t-il lancé au micro de Canal Plus.

