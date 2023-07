Parme : Gianluigi Buffon vers la retraite

Convoité notamment par l’Arabie saoudite pour une ultime tournée d’adieux dorée, le légendaire gardien italien, Gianluigi Buffon devrait bel et bien prendre sa retraite selon les informations de Sky Sport Italia et du journaliste Gianluca Di Marzio. Avec Parme, il lui reste encore un an de contrat et le rêve serait de ramener l’équipe en Serie A, mais ces dernières semaines, le portier de 45 ans a déjà commencé à évaluer d’éventuelles solutions d’après carrière. D’après les indiscrétions de Corriere dello Sport et de la Gazzetta dello Sport, le gardien italien avait une offre à l’étranger sur la table - et pas n’importe laquelle puisqu’elle provenait de l’Arabie saoudite qui continue de son mercato d’été collector.

La suite après cette publicité

En effet, un club saoudien aurait mis sur la table une proposition alléchante au portier de 45 ans : un contrat de deux saisons jusqu’en 2025, pesant près de 30 millions d’euros, soit un salaire annuel avoisinant les 15 millions. Les propositions concrètes ne sont pas arrivées en raison de la volonté du gardien qui, après avoir réfléchi à la possibilité d’aller en Arabie saoudite, a tout freiné et envisage de prendre sa retraite.

À lire

Jérémy Ménez va rebondir à Bari